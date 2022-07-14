الرئيس السيسي يشيد برؤية الشيخ محمد بن زايد لتحقيق الرخاء…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 10:08 صباحاً - أ ش أ _ أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤية الشيخ محمد بن زايد ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق التنمية والرخاء في بلاده.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية”.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : “إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.

وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد”.