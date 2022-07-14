محمد بن زايد: الإمارات ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 10:08 صباحاً - وكالات _ قال محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وذلك قبل قمة أمريكية عربية ستعقد في السعودية مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف الرئيس في أول خطاب ينقله التلفزيون منذ توليه رئاسة البلاد، أن الإمارات ستمد “يد الصداقة” إلى جميع الدول التي تتشارك في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل.

وقال “مستمرون في ترسيخ مكانة الدولة مزودا موثوقا للطاقة وداعما لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي”.

وأضاف أن اقتصاد الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة، “يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونموا وصار مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم، تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية”.