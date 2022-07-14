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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري الروسي يعدل توقعاته لانكماش الاقتصاد المحلي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 09:11 صباحاً - العربية نت _ عدل البنك المركزي المصري الروسي ، توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% من 8% في توقعات سابقة.
ويرى البنك، بحسب تعبيره، “علامات على استقرار اقتصاد البلاد رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو”.
وتشير التوقعات إلى أن البنك سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل في خطوة منه لدعم الاقتصاد.
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