انت الان تتابع خبر ارتفاع الذهب نصف دينار في التسعيرة الثانية المسائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار بيع الذهب، الأربعاء، في التسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بنحو 50 قرشا للغرام، مقارنة بالتسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة صباحا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 35،90 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 34،40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 42،40 و31،90 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.

ومع تقلب أسعار الذهب عالميا بسبب الازمة الاوكرانية، باتت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات تصدر أكثر من تسعيرة يوميا اذا اقتضت الحاجة.