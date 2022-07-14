انت الان تتابع خبر أسعار النفط عالميا تصل لـ 96.08 دولار للبرميل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، الاربعاء، خلال الجلسة الآسيوية، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من تشرين الأول، وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب المقبل 0.20 بالمئة لتتداول عند مستويات 96.08 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 95.89 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 95.84 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول المقبل 0.50 بالمئة لتتداول عند 99.81 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 99.31 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 99.49 دولار للبرميل.