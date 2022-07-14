انت الان تتابع خبر البندورة والباذنجان أرخصها.. تطورات جديدة على أسعار الخضار والفواكه بالسوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3802 طن منها 2663 طن خضار ، و945 طن فواكه، و 192طنا من الورقيات، بحسب نشرة السوق المركزي.

ووفقا للنشرة وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 5 إلى 10قروش.

البصل الناشف بين 15 إلى 30قرشا.

البطاطا بين 25 إلى 40 قرشا.

البندورة بين 5 إلى 10قروش.

الجزر بين 20 إلى 30 قرشا.

الخيار بين 15 إلى 35 قرشا.

الزهرة بين 40 إلى 60قرشا.

الكوسا بين 20 إلى 40 قرشا.

الليمون بين 40 إلى 60 قرشا.

والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا.