انت الان تتابع خبر تراجع مبيعات الاضاحي بنسبة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت مبيعات الأضاحي العام الحالي إلى ما يقارب 50% عن العام الماضي، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفق تصريحات صحفية لرئيس جمعية مربي الماشية زعل الكواليت، الاربعاء.

وقال الكواليت، إن:"عدد الأضاحي التي تم بيعها في مختلف محافظات المملكة، لم تتجاوز 250 ألف رأس في حين كان المعروض يتجاوز 550 ألف رأس".

وبين أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 10% في الخراف البلدية والمستوردة إلا أن السبب الرئيسي في تراجع المبيعات هو ضعف القدرة الشرائية حيث كان من الممكن التغلب على ارتفاع الأسعار بتخفيض وزن الأضحية.

وبين الكواليت أن الاقبال خلال العام الحالي كان على الخراف المستوردة، بسبب فرق الأسعار حيث وصل متوسط سعر الخراف المستوردة أربعة دنانير في حين وصل سعر كيلو البلدي 5 دنانير .

وأشار الكواليت أنه منذ شهر رمضان المبارك بدأت أسعار الخراف بالارتفاع نتيجة ارتفاع أجور الشحن وأسعار الأعلاف وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار محليا.

وتوقع الكواليت انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة خصوصا المستوردة، والتي كانت معدة للأضاحي حيث لم يعد هنالك خياراً سوى الذبح.