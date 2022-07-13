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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن: أرقام التضخم لشهر يونيو مرتفعة بشكل غير مقبول لكنها… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 10:08 مساءً - وكالات _ وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو 2022 بأنها “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنها قديمة نظرا لانخفاض أسعار البنزين مؤخرا.
وأضاف بايدن في بيان: “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم، وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو 2022”.
وجاء تصريح بايدن تعليقا على بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو الماضي ارتفع إلى 9.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما.
ونتيجة شهر يونيو 2022 جاءت مخالفة لتوقعات المحللين، إذ توقع المحللون رقما عند مستوى 8.8%.
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