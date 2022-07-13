التموين: حملات على محطات الوقود بعد إقرار الأسعار الجديدة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 09:11 مساءً - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأفاد التقرير أن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة والتى اقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية ، كما أن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الاضحى المبارك بالوزارة لم تتلقى اى شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات.

وأكد التقرير الوارد إلى سيادته إلى توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.

وأضاف التقرير أن مديريات التموين والتجارة الداخلية وكذا الإدارات التابعه لها ومفتشى التموين يقومون بالمرور الدوري لمتابعة الموقف علي الأرض منذ الصباح الباكر بكافة محطات الوقود بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة توافر الوقود فى ضوء الأسعار الجديدة وكذلك رصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات، وأكد مديري المديريات أن جميع انواع المحروقات متوفرة وآن المواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون آي تكدس أو زحام.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تقوم هي الأخرى بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من إلتزامها بالمواصفات الموضوعة والموازين بمحطات الوقود.

وأشار المتحدث الرسمي أن وزير التموين يتابع مع غرفة عمليات الوزارة ومديريات التموين الموقف على الأرض للاطمئنان على انتظام عمل كافة المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز، مستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية، … إلخ، وكذلك متابعة موقف توافر السلع التموينية واستمرار عمليات صرف السلع التموينية من جانب المنافذ.