مال وأعمال

السيسي يتلقى اتصالا من الملك سلمان لبحث القضايا ذات الاهتمام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالا من الملك سلمان لبحث القضايا ذات الاهتمام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 08:05 مساءً - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

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وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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