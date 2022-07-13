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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع تزامنا مع وقف الإمدادات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 07:08 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوال، حيث يظل المستثمرون في حالة تأهب بشأن ما يمكن توقعه بعد انتهاء أعمال الصيانة في خط أنابيب نورد ستريم.
وتم إغلاق خط الأنابيب هذا الأسبوع من أجل الصيانة لمدة عشرة أيام، وسط مخاوف الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا من أن روسيا لن تستأنف التدفقات على خط الأنابيب بالكامل بعد انتهاء الصيانة.
ويتزامن ذلك مع تمديد وقف الإنتاج في حقل “سليبنر” في النرويج حتى يوم الجمعة، مع فرض مزيد من التخفيضات في السعة المتاحة في مصنع “نهامنا”، وفقًا لتحديثات من مشغل الشبكة “جاسكو أس”، ما أدى لوصول إمدادات الغاز من البلاد إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار الغاز في هولندا تسليم أغسطس بنسبة 5.56% إلى 182.20 يورو لكل ميجاوات، في تمام الساعة 11:51 صباحا بتوقيت القاهرة، بعدما صعدت بنسبة 4.9% في جلسة أمس، وزادت بأكثر من الضعف خلال الشهر الماضي.
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