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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في تركيا يتراجع إلى 10.9% خلال مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 06:11 مساءً - _ أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.3 نقطة مئوية إلى 10.9% على أساس شهري في مايو/أيار، في حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4%.
وكانت البطالة المقنعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا في أبريل بلغ 11.2%.
وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع قوة العمل 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53.6%.
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