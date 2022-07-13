مال وأعمال

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 03:11 مساءً - العربية نت – حذر صندوق النقد الدولي من أن تجنب الركود في الولايات المتحدة بات تحديا أصعب، ليخفض مرة أخرى توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 2.3% من 2.9% في يوينو، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

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كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 1% من 1.7% توقعها في يوينو.

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وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الرابع من عام 2022.

لكن مع ذلك، أشار صندق النقد إلى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على الإسراع في إبطاء النمو بالأجور والأسعار دون التسبب في ركود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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