مال وأعمال

الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.5% خلال مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.5% خلال مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ سجل الاقتصاد البريطاني نمواً في شهر مايو بـنسبة 0.5% وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، وذلك مقارنة بتوقعات بنموه 0.1%.

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هذا وكان اقتصاد المملكة المتحدة قد سجل انكماشاً بنسبة معدلة بـنسبة 0.2% في ابريل من العام 2022.

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وعلى أساس سنوي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بـنسبة 3.5% مقابل توقعات عند 2.7% في مايو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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