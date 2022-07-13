الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.5% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ سجل الاقتصاد البريطاني نمواً في شهر مايو بـنسبة 0.5% وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، وذلك مقارنة بتوقعات بنموه 0.1%.

هذا وكان اقتصاد المملكة المتحدة قد سجل انكماشاً بنسبة معدلة بـنسبة 0.2% في ابريل من العام 2022.

وعلى أساس سنوي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بـنسبة 3.5% مقابل توقعات عند 2.7% في مايو.