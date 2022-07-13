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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.5% خلال مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ سجل الاقتصاد البريطاني نمواً في شهر مايو بـنسبة 0.5% وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، وذلك مقارنة بتوقعات بنموه 0.1%.
هذا وكان اقتصاد المملكة المتحدة قد سجل انكماشاً بنسبة معدلة بـنسبة 0.2% في ابريل من العام 2022.
وعلى أساس سنوي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بـنسبة 3.5% مقابل توقعات عند 2.7% في مايو.
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