مؤشر مديري المشتريات في دبي يرتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي المعدل موسمياً للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 56.1 نقطة في شهر يونيو من 55.7 نقطة في شهر مايو، ليسجل أعلى قراءة منذ يونيو 2019.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الذي تصدره شركة S&P Global، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعتبر كل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد، إيجابية.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة في دبي بشكل حاد خلال شهر يونيو، ليتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، وساهم تعافي الطلب بعد انحسار الوباء وزيادة عمليات الترويج، في زيادة المبيعات.

وحسب البيانات، فإن السفر والسياحة يظلان المحرك الرئيسي للنمو في الإمارة، حيث شهدت الشركات انتعاشاً في نشاط السفر بعد تخفيف القيود على الحدود.

وشهدت الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات انتعاشاً هي الأخرى خلال فترة الدراسة الأخيرة، بعد أن كانت قد تراجعت في شهر مايو.

وسجلت العديد من الشركات ارتفاعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو، على الخصوص في في أسعار الوقود التي شهدت قفزة بسبب مخاوف الإمدادات العالمية، وكان معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج هو الأعلى منذ شهر يناير 2018، مدفوعاً بزيادات قياسية في النفقات في كل من قطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.