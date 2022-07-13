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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التجارة الخارجية للصين تنمو 9.4% خلال 6 أشهر إلى 2.94… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 01:08 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك في الصين اليوم الأربعاء، نمو قيمة التجارة الخارجية للصين من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4 % سنويا إلى 19.8 تريليون يوان (2.94 تريليون دولار).
وقالت إدارة الجمارك إن الصادرات الصينية زادت خلال النصف الأول بنسبة 13.2 % سنويا إلى 11.14تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.8 % سنويا إلى 8.66 تريليون يوان لتحقق الصين فائضا تجاريا بقيمة 2.48 تريليون يوان.
وقال لي كوي ون، متحدث باسم الهيئة إن نمو التجارة الخارجية انتعش بشكل ملحوظ في مايو و يونيو.
ومع تحسن وضع الوقاية والسيطرة على الوباء وبدء تأثير السياسات الحافزة للنمو، استأنفت الشركات أعمالها وإنتاجها بطريقة منظمة منذ مايو الماضي.
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