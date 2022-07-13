انت الان تتابع خبر عاجل.. عقوبة التلاعب بتعريفة المواصلات في القانون.. اعرفوها بعد زيادة اسعار البنزين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم العديد من سائقي السيارات الاجرة التلاعب بأسعار الأجرة وزيادة تعريفة ركوب المواصلات العامة، وهم يستغلون المواطنين في كل الخطوط الداخلية، وهذا يأتي بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لجميع المنتجات البترولية المهتمة بتطبيق التسعير التلقائي لكل المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في الاجتماع الخاص بها، وهو الذي انعقد بعد انتهاء شهر يونيو الماضي.

عقوبة التلاعب بتعريفة المواصلات في القانون بعد زيادة البنزين

ويساعد قانون المرور في التصدي لهذه الظاهرة بكل حسم، والمادة 29 من القانون رقم 66 لسنة 1973 تؤكد على أنه يوضح سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم وخط سيرها، وتم الإعلان بشكل واضح في السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم، وأيضاً تعريفة نقل الركاب على حسب نوع السيارة.

ويقوم قانون المرور بمعاقبة كل سائق طلب أجرة زيادة عن المحدد لها من في تعريفة الركوب، وأيضاً كل سائق نقل عدداً من الركاب يزيد على الحد الأقصى المحدد بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه بجانب أنه يتم سحب الرخصة الخاصة بالسيارة.