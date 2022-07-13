انت الان تتابع خبر عاجل.. أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بعد ارتفاع البنزين.. اعرفوها عشان تعملوا حسابكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار الجديدة اليوم، كشف مصدر في هيئة النقل العام في القاهرة عن أسعار التذاكر الجديدة، وهي من أبرز الاشياء الذي يبحث عنها العديد من المواطنين الذين يستقلونه بشكل مستمر.

أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بعد ارتفاع البنزين

وكشف المصدر في هيئة النقل العام بالقاهرة أن زيادة اسعار تذاكر النقل العام في القاهرة لن تتخطي 50 قرشاً عن الأسعار القديمة، وهذا بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تهتم بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق الأسعار الجديدة، أنه بعد انقضاء شهر يونيو الماضي توجد توصية بتعديل الأسعار الحالية المنتشرة في السوبق المحلي، وذلك من يوليو لسبتمبر 2022.

أسعار البنزين الجديدة بعد ارتفاعها

وبدءاً من الساعة التاسعة صباح اليوم جاءت كما يلي:

سعر لتر البنزين 80 وصل لـ 8 جنيه بدلاً من 7.50 جنيهاً.

سعر لتر البنزين 95 وصل لـ 10.75 جنيه بدلاً من 9.75 جنيهاً.

سعر لتر البنزين 92 وصل لـ 9.25 جنيه بدلاً من 8,75 جنيهاً.

سعر السولار أصبح 7.25 بدلاً من 6.75 جنيهاً.