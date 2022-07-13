انت الان تتابع خبر.عاجل – مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث آليم بـ”الوادي الجديد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط فى محافظة الوادي الجديد بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الوادي الجديد بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي مصرع كل من ناصر محمد محمود 48 سنة وعلاء عوض نور الدين 45 سنة، وإصابة حسن محمد محمود 38 سنة وأحمد عبد القادر حسن 40 سنة، جميعهم من محافظة سوهاج