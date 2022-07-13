عاجل – الأرصاد تعلن عن طقس خامس أيام العيد : الرطوبة عالية

انت الان تتابع خبرعاجل.. موعد صرف مرتبات يوليو 2022.. اعرفوا جدول الصرف بعد إجازة العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب كثيراً موعد صرف مرتبات يوليو 2022 لجميع الموظفين، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع حالياً خاصة بعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ويريد الجميع معرفتها في الوقت الحالي.

موعد صرف مرتبات يوليو 2022 لكل الموظفين

وجاء في قرار وزارة المالية إن مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022 لكل الموظفين في الدولة سوف تكون على 5 أيام، وسوف يبدأ صرف مرتبات يوليو لكل العاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو 2022، وبعدها في اليوم الثاني سوف يتم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو 2022، ويتم صرف مرتبات كل الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

وزارات وهيئات تصرف لهم مرتبات يوليو 2022

وتصرف مرتبات يوليو 2022 للوزارات الآتية “الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية)”.

والصرف للمديريات في كل المحافظات وهم “الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق. الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب”