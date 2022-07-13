انت الان تتابع خبر عاجل – حقيقة زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز بعد رفع البنزين والسولار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تفاجئ مرحك البحث الشهير جوجول بارتفاع حركات ومعدل البحث خلال الدقائق الماضية حول سعر أسطوانة البوتاجاز، خاصة بعد القرار التي أصدرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة أسعار البنزين والسولار ما بين 50 قرشاً إلي جنيه صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022.
سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار:
لم يحدث أي تغيير في سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز، حيث أنه سعرها ثابت منذ شهر مارس الماضي، والذي يقدر بحوالي 75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم، و150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم ، ويشمل هذا السعر رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:
1- لتر بنزين 80 أصبح بـ 8 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.
2- لتر بنزين 92 أصبح بـ 9.25 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.
3- لتر بنزين 95 أصبح بـ 10.75 جنيه مقدار زيادة جنيهاً.
4- لتر السولار أصبح بـ 7.25 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.