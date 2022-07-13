انت الان تتابع خبر أسباب زيادة اسعار البنزين الجديدة.. اعرفوا هتدفعوا كام في الأجرة بعد الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على إصدار قرار اليوم بتطبيق قرارات اجتماعها مع نهاية شهر يونيو الماضي، ويتم تعديل أسعار البنزين بأنواعه الـ 3، ويكون بدءاً من اليوم 9 صباحاً، ويتم رفع أسعار السولار والبنزين بقيمة وصلت لـ 50 قرشاً، ولكن بنزين 95 سوف يتم رفعه لـ 100 قرش.

أسعار تعريفات الركوب والنقل بعد زيادة البنزين

وتساءل الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي عن الزيادة المتوقعة لجميع اسعار وسائل النقل بعد زيادة أسعار البنزين، وقال أحد المصادر في هيئة النقل العام في القاهرة، إن أسعار التذاكر الجديدة لن تزيد عن 50 قرشاً عن الأسعار الجديدة.

أسباب زيادة اسعار البنزين الجديدة

وأما عن زيادة اسعار البنزين والمواد البترولية، كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، اكد أن الدولة مضطرة لمضاعفة استيراد خام النفط من 500 مليون دولار شهرياً إلي مليار دولار بقيمة إجمالية تصل لـ 12 مليار دولار في السنة، وهذا بسبب زيادة الاسعار العالمية نتيجة للعديد من التداعيات الاقتصادية للحرب بين كلاً من روسيا واوكرانيا.