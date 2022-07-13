انت الان تتابع خبر عاجل – رفع أسعار ركوب اتوبيسات النقل العام والتنقل بين المحافظات – شوف الزيادة كام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من القرارات صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022 بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ما بين 50 قرشاً إلي جنيه.

وأعلن شعراوي عن زيادة تذاكر هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بمقدرا لن يتخطى ٥٠ قرشا عن الأسعار القديمة، بالاضافة إلي رفع تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظة والأخرى ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية عن تكثيف الحملات علي مواقف السيارات ومحطات الوقود لعدم استغلال المواطنين.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:

1- لتر بنزين 80 أصبح بـ 8 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.

2- لتر بنزين 92 أصبح بـ 9.25 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.

3- لتر بنزين 95 أصبح بـ 10.75 جنيه مقدار زيادة جنيهاً.

4- لتر السولار أصبح بـ 7.25 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.