انت الان تتابع خبر. عاجل.. أسعار البنزين والسولار الجديدة.. اعرفوا كل الأنواع زادت قد أيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ الآليات الخاصة بتطبيق التسعير التلقائي لكل المنتجات البترولية، قرار بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد بعد انتهاء شهر يونيو الماضي والتوصية بتعديل الاسعار الحالية المنتشرة في السوق المحلي ويكون للربع يوليو إلى سبتمبر 2022.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في الاسواق

ورفعت أسعار البنزين والسولار الخاصة ببيع الـ 3 أنواع بدءاً من اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتأتي الأسعار كما يلي:

سعر لتر البنزين 80 وصل لـ 8 جنيه بدلاً من 7.50 جنيهاً.

سعر لتر البنزين 95 وصل لـ 10.75 جنيه بدلاً من 9.75 جنيهاً.

سعر لتر البنزين 92 وصل لـ 9.25 جنيه بدلاً من 8,75 جنيهاً.

سعر السولار أصبح 7.25 بدلاً من 6.75 جنيهاً.

سعر المازوت لمورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن، وأصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وأيضاً ثبتت اسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهربائية.