انت الان تتابع خبر عاجل رسميا- موعد تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد زيادتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابع لوزراة البترول في اجتماعها قرارا هام خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022 عن رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار.

وأوضحت وزارة البترول في بيان لها أنه مقدر الزيادة الجديد في السولار والبنزين من بين 50 قرشا وجنيها للتر الواحد، مؤكدة أنه سوف يتم تطبيق الزيادة بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:- لتر بنزين 80 أصبح بـ 8 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.

1- لتر بنزين 80 أصبح بـ 8 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.

2- لتر بنزين 92 أصبح بـ 9.25 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.

3- لتر بنزين 95 أصبح بـ 10.75 جنيه مقدار زيادة جنيهاً.

4- لتر السولار أصبح بـ 7.25 جنيه مقدار زيادة 50 قرشاً.