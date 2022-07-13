عاجل.. مصر ترفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 12:11 مساءً - قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الأربعاء، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وأعلنت لجنة التسعير أنه تم تعديل أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و 9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

أضافت أنه تم زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء .