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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مصر ترفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 12:11 مساءً - قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الأربعاء، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.
وأعلنت لجنة التسعير أنه تم تعديل أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و 9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.
أضافت أنه تم زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء .
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