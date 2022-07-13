انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022: البلطي نزل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأرابعاء خامس أيام عيد الأضحي المبارك الموافق الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2022 حالة من انخفضت نسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الثلاثاء بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022:









1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33جنيهاً فقط.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 76جنيهاً.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150 جنيهاً.

7- وصل سعر كيلو السمك إلي 94 جنيها.

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.