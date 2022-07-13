سعر ومواصفات “سوزوكي سيلاريو” 2022 .. خليك في الاقتصادي تكسب

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اسعار ومواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في مصر.

مواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022

تقدم السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال مكون من 5 سرعات والاخر أوتوماتيكي الاداء، جميعهم يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتر في الساعة.

وزودت السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 65 حصانا، وعزم اقصى للدوران 89 نيوتن/متر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 3.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتظهر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بمفهوم رباعي الابواب، مع مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط تصل إلى 15 بوصة، مع نسبة طول بلغت 3695 مم، وبعرض يبلغ 1655 مم، و 1555 مم للارتفاع.

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام إيموبليزر المانع للسرقة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الثبات الالكتروني.

كما تتمتع السيارة بعدة تجهيزات مثل، مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وامكانية طي المقاعد الخلفية.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى GA سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 219.900 جنيه.

الفئة الثانية MANUAL / GL سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 229.900 جنيه.

الفئة الثالثة GL ALLOY سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 234.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GL سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 252.900 جنيه.