أوكرانيا: 16 سفينة حبوب عبرت ممر بيستر في نهر الدانوب خلال 4…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 10:08 صباحاً - – قالت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب.

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وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في البيان إن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.

وأضاف فاسكوف أنه في ظل هذه الظروف، ومع إمكانية الخروج عبر ممر بيستر، تتوقع الوزارة انتهاء التكدس في غضون أسبوع “وسنكون قادرين على زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن”.