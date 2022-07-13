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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استبدال رئيس ومجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 10:08 صباحاً - – قال مصدر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت استبدال مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية ورئيسها مصطفى صنع الله، مؤكدا تقارير واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.
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وأصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتعيين فرحات بن قدارة، الذي كان محافظ البنك المركزي المصري قبل ثورة 2011 في ليبيا، محل صنع الله.
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