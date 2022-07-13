نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 500 مليون يورو مساعدات إضافية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 09:11 صباحاً - وكالات _ أعلن الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانين، عزم الاتحاد الأوروبي تقديم 500 مليون يورو إضافية من صندوق السلام الأوروبي لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا. إقرأ أيضا.. الولايات المتحدة تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار دولار وقال سانينو في اجتماع مع نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل: “نحن ندرس إمكانية تقديم 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتوريد الأسلحة، ليصل إجمالي التمويل إلى 2.5 مليار يورو”. وأعلن قادة الاتحاد لأول مرة عن نية تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون يورو بعد استكمال الحزم الأربع المقدمة سابقا من صندوق السلام الأوروبي البالغ مجموعها ملياري يورو في قمة عُقدت في بروكسل يومي 23 و24 يونيو.

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