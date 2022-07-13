إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع 720 ألف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 09:11 صباحاً - سي ان بي سي _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع بنحو 720 ألف برميل يومياً لـ11.91 مليون برميل يومياً في 2022.

كما أشار التقرير إلى أن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع بمقدار 860 ألف برميل يومياً لـ12.77 مليون برميل في 2023.

وأوضح التقرير أن إنتاج أوبك من المتوقع ارتفاعه بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً لـ28.7 مليون برميل يومياً في العام الجاري ويصل لـ29.3 مليون برميل يومياً العام المقبل.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن متوسط صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بلغ 11.2 مليار قدم مكعب يومياً في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ9.5 مليار قدم مكعب في فترة المقارنة من 2021.

وأوضح أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في العام الجاري قد يصل عند 10.9 مليار قدم مكعب وعند 12.7 مليار قدم مكعب العام المقبل.

فيما من المتوقع زيادة استهلاك الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنحو 2.9 مليار قدم مكعب يومياً أو بنحو 3% إلى 85.9 مليار قدم مكعب هذا العام.