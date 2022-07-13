مال وأعمال

رئيس وزراء إسبانيا: النمو الاقتصادي سيكون أبطأ من المتوقع في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا: النمو الاقتصادي سيكون أبطأ من المتوقع في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 09:11 صباحاً - العربية نت _ قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا “حساسة” بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي، “لكننا ندفع الثمن اقتصادياً”.

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وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن النمو الاقتصادي لإسبانيا، سيكون أبطأ من المتوقع في الأشهر القادمة.

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ولمّح إلى استجابة أوروبية مشتركة، إذا عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

من ناحية أخرى، كشف عن ضرائب غير اعتيادية ستفرضها حكومة بلاده على الكيانات المالية في 2023-2024.

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وأوضح رئيس وزراء إسبانيا أن الضرائب المؤقتة على المؤسسات المالية ستحقق 1.5 مليار يورو من الإيرادات في السنة.

كما أن الضريبة المخطط لها على الأرباح غير الاعتيادية لمرافق الطاقة، ستضيف ملياري يورو في السنة، وفق سانشيز.

وقال “إننا نهدف إلى الخروج من هذه الأزمة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل الدخول فيها”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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