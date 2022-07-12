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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هجوم إلكتروني يستهدف رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:06 مساءً - وكالات – قال متحدث باسم البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الثلاثاء إن رئيسة البنك كريستين لاجارد استُهدفت في هجوم إلكتروني، لكن سرعان ما تم إحباطه دون الكشف عن أي معلومات.
وأضاف المتحدث: “يمكننا أن نؤكد أن هناك محاولة هجوم إلكتروني جرت في الآونة الأخيرة واستهدفت الرئيسة (لاجارد). تم تحديد الهجوم وإيقافه بسرعة. لم يتم الكشف عن أي معلومات. ليس لدينا ما نقوله بعد لأن التحقيق جار”.
ويتبادل الغرب وروسيا الاتهامات بشأن القيام بهجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية واستهداف مسؤولين بارزين.
وشنت روسيا هجمات إلكترونية على أوكرانيا في يناير الماضي في مقدمات انتهت بالعملية العسكرية في فبراير والمستمرة حتى الآن.
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