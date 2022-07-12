مال وأعمال

هجوم إلكتروني يستهدف رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هجوم إلكتروني يستهدف رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:06 مساءً - وكالات – قال متحدث باسم البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الثلاثاء إن رئيسة البنك كريستين لاجارد استُهدفت في هجوم إلكتروني، لكن سرعان ما تم إحباطه دون الكشف عن أي معلومات.

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وأضاف المتحدث: “يمكننا أن نؤكد أن هناك محاولة هجوم إلكتروني جرت في الآونة الأخيرة واستهدفت الرئيسة (لاجارد). تم تحديد الهجوم وإيقافه بسرعة. لم يتم الكشف عن أي معلومات. ليس لدينا ما نقوله بعد لأن التحقيق جار”.

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ويتبادل الغرب وروسيا الاتهامات بشأن القيام بهجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية واستهداف مسؤولين بارزين.

وشنت روسيا هجمات إلكترونية على أوكرانيا في يناير الماضي في مقدمات انتهت بالعملية العسكرية في فبراير والمستمرة حتى الآن.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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