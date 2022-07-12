نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يهوي 4.5% قرب 102 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:11 مساءً - – انخفضت أسعار النفط بشدة يوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار وفرض قيود لاحتواء كوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ووسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي 4.78 دولار، أي 4.5%، إلى 102.32 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.91 دولار، أي 4.7%، إلى 99.18 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 98.40 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وتراجع اليورو يوم الثلاثاء مقتربا من التعادل مع الدولار في حين هبطت أسواق الأسهم مع توقع رفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط لأنه يجعل الخام المقوم بالدولار أكثر غلاء على حائزي العملات الأخرى.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

وسيدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “لا يوجد سوى قليل من الآمال المعقودة على زيارة بايدن للسعودية في زيادة الإنتاج منها (السعودية) أو الإمارات”.

وتتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذ يضخ أغلب المنتجين بكامل طاقتهم.

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023، أي بمعدل أبطأ قليلا من ارتفاعه في 2022، في ظل دعم الاستهلاك من خلال احتواء أفضل للوباء والنمو الاقتصادي العالمي الذي ما زال قويا.