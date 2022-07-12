مال وأعمال

أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط 2.7 مليون برميل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط 2.7 مليون برميل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:09 مساءً - – تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الطلب العالمي على النفط في العام المقبل لكن بوتيرة أبطأ قليلا عن العام الحالي إذ سيتلقى الاستهلاك دعما من تحسن السيطرة على جائحة كوفيد-19 واستمرار انتعاش نمو الاقتصاد العالمي.

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وفي تقريرها الشهري قالت أوبك إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023.

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وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب في العام الحالي دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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