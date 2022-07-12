الرقابة الصناعية: إعداد 1721 دراسة فنية واعتماد 466 مركز…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:11 مساءً - دوت الخليج – كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال النصف الأول من عام 2022 (يناير – يونيو) أن المصلحة أجرت 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة.

كما بيَّن التقرير أن المصلحة أجرت 1721 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1646 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و38 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و27 دراسة لمصلحة الضرائب و10 دراسات لاستخدام حصص الكحول.

وأشار إلى أنها منخت تراخيص وأذون إلى 1773 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 466 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) ونفذت 198 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1421 مصنعا، كما ردت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 363 شكوى، وقدمت 14198 استشارة فنية.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية،إن المصلحة تؤدي دورا محوريا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا، بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية.

وأشار إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيمياوية ومواد البناء والصناعات الهندسيه ومصانع بطاريات وغلايات وملابس جاهزة وأخشاب وألومنيوم ومعادن وبلاستيك ورخام وصناعات جلديه.

كما شملت أيضًا مصانع طلاء وتشغيل معادن وأجهزة تكييف ومصنع للمحولات الكهربائية، ومفاتيح التوزيع والتحكم، ومصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية ومخازن أخشاب ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية.