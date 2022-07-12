نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: التوسع في تطبيق التحول الرقمي بمنظومة توزيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:11 مساءً - دوت الخليج – قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمي في أنشطته كافة، وبخاصة في منظومة توزيع الوقود من خلال محطات تموين السيارات، كونها تلبي احتياجات يومية أساسية للمواطنين، وفي إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الملا، في بيان صحفي اليوم، أن التحول الرقمي في محطات تموين السيارات بالوقود يمضي في أكثر من اتجاه وفق استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية مصر 2030، سواء من خلال رقمنة منظومة العمل بالمحطات بواسطة الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة وسرعة التشغيل بالمحطات و منظومة توزيع الوقود للمستهلكين أوالتوسع في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بتيسير التعاملات المالية للمواطنين.

وأشار إلى أنه جار التوسع تدريجيا في تقديم خدمة السحب النقدي من المحطات التابعة لشركتي التعاون ومصر للبترول المعروفة باسم خدمة Cash out لتشمل 2231 محطة للشركتين في جميع أنحاء الجمهورية، بعد إطلاقها مؤخرا كمرحلة أولى في أكثر من 400 محطة من محطات الشركتين بالتعاون بين وزارة البترول و مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، التي تولت تطوير هذه الخدمة الجديدة بدعم من البنك المركزي المصري.

ونبه الملا إلى أن هذه الخدمة تمكن المواطن من السحب النقدي لأمواله من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي الخاص به (فيزا، أو ميزة، أو ماستر كارد)، لافتا إلى أن محطات وقود شركتي التعاون ومصر للبترول تحتوي على أكثر من 8 آلاف ماكينة نقاط بيع POS، لتكون بمثابة ماكينات صرف آلي ATM للسحب النقدي والإيداع بما في ذلك عمليات صرف معاش تكافل وكرامة.

كما تتيح المحطات خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الكارت البنكي الخاص بالمواطن لسداد قيمة التزود بالوقود أو أي من الخدمات التي تقدمها المحطة، مما يسهم في نشر خدمات الدفع الإلكتروني وتيسير ونشر التعامل مع البطاقات البنكية كجزء من عملية التحول الرقمي في مصر.

وأشار وزير البترول إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أسطول سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلا من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتي التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات.

وقال إنه في إطار استكمال خطوات رقمنة منظومة توزيع الوقود، فقد تم تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال منظومة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بجميع المحافظات.

وأضاف: كما جرى تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS لمتابعتها في أثناء عمليات نقل الوقود حتى وصولها للوجهة المستهدفة، فضلا عن نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود ATG بالمحطات للتعرف على الكميات الفعلية.

كما نبَّه الملا إلى إتاحة إمكانية التعرف على مواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية عبر التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول MOP STATIONS على أجهزة الأندرويد والآيفون، لافتا إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها؛ من خلال اختيار نوع الوقود الذ] يرغب قائد المركبة في استخدامه.