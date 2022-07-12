انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء : الفراخ مش عارفة تتحرك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء أول رابع ثالث الأضحي المبارك استقرت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.52 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 52.97 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.18 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:63.81 جنيه، بزيادة قرشين

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 65.27 جنيه، بزيادة 14 قرشا

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 70.68 جنيه، بتراجع 75 قرشا