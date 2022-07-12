رئيسة وزراء فرنسا تطالب الحكومة بالتحرك لمواجهة تداعيات موجة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 12:11 مساءً - أ ش أ – طلبت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، من جميع الوزراء بحكومتها التحرك لمواجهة تداعيات موجة الحر التي بدأت في بلادها.

وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية، حسبما ذكرت قناة “بي إف إم” الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن للحرارة تأثير سريع للغاية على الحالة الصحية للسكان، ولاسيما الفئات الأكثر ضعفا لذلك يجب حشد جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه التداعيات.