وزراء مالية منطقة اليورو يفشلون مجددا في اختيار رئيس جديد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:05 صباحاً - – قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا مجددا يوم الاثنين في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي للتكتل.

ويحتاج الوزراء للاتفاق على خليفة كلاوس ريجلينج، الذي سيتقاعد في أكتوبر، بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.

وانسحب أحد المرشحين الثلاثة: الإيطالي ماركو بوتي، قبل التصويت الذي أُجري يوم الاثنين، لكن أيا من المرشحين الآخرين لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات لتعيينه.

ويبقى في السباق وزير مالية لوكسمبورج السابق بيير جرامينا ووزير المالية البرتغالي السابق جواو لياو.

وقال مسؤول إن القرار المحتمل تأجل الآن إلى اجتماع في سبتمبر. وكان الوزراء قد فشلوا في الوصول إلى حل وسط في يونيو.

وآلية الاستقرار الأوروبية هي برنامج إقراض طارئ للحكومات التي تصدر سندات تضمنها كل دول منطقة اليورو الـ19. ولديها قدرات إقراض بقيمة 500 مليار يورو.