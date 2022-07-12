الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر بفعل قوة الدولار وزيادات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:05 صباحاً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في حوالي 9 أشهر مع انحسار جاذبية المعدن النفيس وسط رهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وصعود الدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.52% إلى 1732.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1731.80 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من مخاطر ركود فإن المستثمرين عمدوا في الآونة الأخيرة إلى تفضيل الدولار على الذهب وهو ما رفع مؤشر العملة الخضراء إلى أعلى مستوى في حوالي عقدين، مما يقوض أيضا الشهية للمعدن الأصفر بين المشترين الحائزين لعملات أخرى.

ومن ناحية أخرى، فإن زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في (أواندا) “الذهب تحت ضغط بينما يحقق الدولار ارتفاعات كبيرة وفي وجود توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.”

وأضاف قائلا “أسعار الذهب قد تنزل بشكل مبدئي عن مستوي 1700 دولار ثم تشهد دعما قويا عند حوالي 1670 دولارا.”

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.73% إلى 19.16 دولار للأوقية وهبط البلاتين 2.7% 872.81 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2163.70 دولار.