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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: عرضنا مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:05 صباحاً - أ ش أ – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن استراتيجية مصر 2050 تتضمن العديد من المشروعات التنموية بقطاعات متعددة، مشيرة إلى استقطاع جزء من هذه المشروعات وعرضها على شركاء التنمية؛ من أجل الحصول على تمويلات لتنفيذها.
وأضافت الوزيرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول المشروعات التي عرضتها الحكومة على شركاء التنمية أن بعض هذه المشروعات تتعلق بالتكيف وأخرى بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، قائلة: “أرسلنا قائمة المشروعات على نطاق واسع لشركاء التنمية المختلفين، بما فيهم شركاء دوليون من القطاع الخاص، وهي عروض في طور المناقشات حاليا”.
وتابعت “يميز المشروعات التنموية المنفذة #بمصر أنه يمكن أن يشارك بها أكثر من شريك تنمية، ويعد مشروع الخط الثالث للمترو أو القطار الكهربائي نموذجا لذلك، حيث نفذ بتمويل مشترك بين الصين وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية”.
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