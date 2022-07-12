مال وأعمال

المشاط: عرضنا مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: عرضنا مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:05 صباحاً - أ ش أ – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن استراتيجية مصر 2050 تتضمن العديد من المشروعات التنموية بقطاعات متعددة، مشيرة إلى استقطاع جزء من هذه المشروعات وعرضها على شركاء التنمية؛ من أجل الحصول على تمويلات لتنفيذها.

predco_adv_2021

وأضافت الوزيرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول المشروعات التي عرضتها الحكومة على شركاء التنمية أن بعض هذه المشروعات تتعلق بالتكيف وأخرى بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، قائلة: “أرسلنا قائمة المشروعات على نطاق واسع لشركاء التنمية المختلفين، بما فيهم شركاء دوليون من القطاع الخاص، وهي عروض في طور المناقشات حاليا”.

Edita2021

وتابعت “يميز المشروعات التنموية المنفذة #بمصر أنه يمكن أن يشارك بها أكثر من شريك تنمية، ويعد مشروع  الخط الثالث للمترو أو القطار الكهربائي نموذجا لذلك، حيث نفذ بتمويل مشترك بين الصين وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاط: عرضنا مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا