مخزونات النفط الأوروبية تهبط بأكثر من 9% على أساس سنوي في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:08 صباحاً - وكالات – أظهرت بيانات من “يورو أويل ستوك” أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا هبطت أكثر من 9% على أساس سنوي في يونيو.

أشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8% على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2% من مايو.

هبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2% على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1% من مايو.

تراجعت مخزونات البنزين 0.5% على أساس شهري إلى 110.16 مليون برميل في يونيو، لكنها ارتفعت 2.4% على أساس سنوي.

أظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام زاد 9.5% على أساس سنوي إلى 9.597 مليون برميل يوميا في يونيو، بزيادة 2% من مايو.