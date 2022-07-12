- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأوروبية تهبط بأكثر من 9% على أساس سنوي في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:08 صباحاً - وكالات – أظهرت بيانات من “يورو أويل ستوك” أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا هبطت أكثر من 9% على أساس سنوي في يونيو.
أشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8% على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2% من مايو.
هبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2% على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1% من مايو.
تراجعت مخزونات البنزين 0.5% على أساس شهري إلى 110.16 مليون برميل في يونيو، لكنها ارتفعت 2.4% على أساس سنوي.
أظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام زاد 9.5% على أساس سنوي إلى 9.597 مليون برميل يوميا في يونيو، بزيادة 2% من مايو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخزونات النفط الأوروبية تهبط بأكثر من 9% على أساس سنوي في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.