إيفرجراند الصينية تواجه خطر أول تخلف عن سداد سندات محلية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – واجهت مجموعة إيفرجراند الصينية أول رفض من قبل الدائنين المحليين لتمديد سداد سندات محلية، وهو تطور قد يؤدي إلى تخلف عن السداد، ويشجع المستثمرين على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المطورين الآخرين الذين تضرروا من أزمة ديون شركات العقارات في البلاد.

رفض حاملو السندات المقومة باليوان من الوحدة البرية الرئيسية للشركة Hengda Real Estate Group Co، خطة لتمديد السداد إلى ما بعد الموعد النهائي في 8 يوليو لمدة ستة أشهر، وفقا لإيداع في بورصة Shenzhen اليوم الاثنين.

وكانت الشركة قد عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي للحصول على موافقة الدائنين، لكن أكثر من 90$ من أصحاب التصويت رفضوا التمديد المقترح.

قالت Hengda في رد على استفسار من “بلومبرج نيوز”، إنها لا تزال تسعى بنشاط للتحدث مع حاملي سندات اليوان.

وذكرت الشركة أن رفض الدائنين للتمديد المقترح لفترة سداد السندات، لن يؤثر على عملياتها.

وأضافت أن عملياتها بدأت تتحسن مؤخراً، مشيرة إلى أنها ستكثف جهودها في بناء المنازل وتسليمها لدعم سداد السندات.

تسببت أزمة الائتمان لدى عملاق العقارات الصيني في اضطراب الأسواق العام الماضي، حيث شرعت السلطات في حملة شاملة على قطاع العقارات المثقل بالديون في البلاد.

وإذا فشلت إيفرجراند في سداد السندات المحلية، فقد يكون ذلك أول تخلف رسمي للمطور لجهة الديون المحلية، بعد أن تخلف عن سداد سندات مقومة بالدولار في ديسمبر.