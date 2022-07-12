مال وأعمال

سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 01:08 صباحاً - سبوتنيك نيوز _ أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية “سيكو”، اليوم الاثنين، أن سويسرا ، جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري “أكثر من 6.8 مليار دولار” بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

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وقالت “سيكو” في بيان: “بحلول 7 يوليو 2022، تم تجميد الأصول المالية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و 15 عقارا في سويسرا”.

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وأضاف البيان أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت سابق فرضت سويسرا حظرا على تصدير السلع الكمالية لتعزيز الصناعة الروسية، فضلا عن حظر استيراد السلع التي تحصل روسيا من خلالها على دخل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المعاملات مع المصرف المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”.

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وبهذه العقوبات التي فرضتها سويسرا ضد روسيا، تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت برن، عن موقفها الراسخ بـ”الحياد الأبدي” التاريخي.

من جهة ثانية، كان رئيس الاتحاد السويسري إجناسيو كاسيس قد أعلن في 5 يوليو، أن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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