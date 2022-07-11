انت الان تتابع خبر سعر الذهب نهاية التعاملات ثالث أيام العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب نهاية التعاملات اليوم الأثنين رابع أيام عيد الأضخي المبارك الموافق الحادي عشر من يوليو 2022 ، وذلك بعد نزول المعدن على المستوي العالمي.

وتشير التوقعات أن تواصل سعر الذهب ارتفاعه خلال الأيام القادمة، حيث سوف تتزايد عمليات الشراء على المعدن النفيس خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وتعتبر هذه هي عمليةالانخفاض الثانية خلال اليوم قيمة 7 جنيهات مصرياً

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 643 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 857 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1000 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1147 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8000 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1747 دولارا للأوقية.