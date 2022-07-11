انت الان تتابع خبر شركة سيارات تستدعي 60 الف مركبة بسبب عطل فني يزيد مخاطر الاصطدام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين،إن شركة فورد تشاينا المحدودة بدأت عملية استدعاء لما مجموعه 59935 مركبة مستوردة من السوق الصيني.

ويشمل الاستدعاء مركبات مستوردة للأغراض الرياضية مصنعة في الفترة ما بين يوم 12 كانون أول 2012 ويوم 30 أيلول 2017، بحسب الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن تعرض المركبات المذكورة لملح الطريق قد يسبب تآكل الوصلة الكروية للمحور العرضي وتوقفها، ما يؤدي إلى كسر في الجزء الخارجي لوصلة التعليق الخلفية، الأمر الذي يسبب الفشل في التحكم في التوجيه وزيادة مخاطر الاصطدام.

وأشار البيان إلى أن شركة فورد ستقوم باستبدال الأجزاء المعيبة بشكل مجاني لإزالة المخاطر .