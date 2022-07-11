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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كندا تلجأ لتخفيف العقوبات عن روسيا للحد من أزمة الطاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي إن سي بي_ أعلنت كندا تخفيف العقوبات التي تفرضها على خطوط الغاز الروسية، لتخفيف حدة أزمة الطاقة التي تضرب ألمانيا في الوقت الراهن جراء التراجع الحاد في إمداد الغاز الروسي.
وسمحت كندا بتصدير معدات أساسية لخطوط الغاز الروسية إلى ألمانيا، ممهدة لاستئناف الإمداد إلى أوروبا، لتمنح استثناءًا للعقوبات المفروضة على موسكو، لتخفيف حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها برلين.
ويزود نورد ستريم 1 ألمانيا بالغاز الروسي، وكانت كندا قد اتخذت قرارًا بمنع توصيل توربينات الغاز المستخدمة في الخطوط، والتي تصنعها الشركة الألمانية سيمنز في مصانعها بمونتريال، مما تسبب القرار في إيقاف 60% من الغاز الذي يمر عبر الأنابيب (TADAWUL:2360).
بينما يعاني الاقتصاد الألماني بقوة جراء هذه العقوبات، وتراجع إمداد الغاز بهذه الحدة، وسط توقعات بعجز الألمان عن تدفئة منازلهم في الشتاء.
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