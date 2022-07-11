مال وأعمال

سيمنز تعتزم نقل توربين خط أنابيب إلى روسيا في أقرب وقت ممكن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سيمنز تعتزم نقل توربين خط أنابيب إلى روسيا في أقرب وقت ممكن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 02:05 مساءً - – قالت شركة سيمنز إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها في كندا إلى ألمانيا كان خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله، مضيفة أنها تهدف إلى إرساله إلى هناك في أقرب وقت ممكن.

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وقالت سيمنز للطاقة في بيان “قرار التصدير السياسي هو خطوة أولى ضرورية ومهمة لتسليم التوربين. حاليا، يعمل خبراؤنا بشكل مكثف على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية”.

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وأضافت “من بين أمور أخرى ، يشمل ذلك إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانونا. وهدفنا هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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